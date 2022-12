Deutschlands schönster Weihnachtsmarkt in Mannheim

Mannheim. In Mannheim gibt es deutschlandweit den schönsten Weihnachtsmarkt. In einem Städte-Ranking des Kurzreiseportals „kurz-mal-weg.de“ landete die Quadratestadt auf Platz eins vor Hannover, Köln, Dresden, Bremen und Münster. Das Portal hatte knapp 100 Weihnachtsmärkte in ganz Deutschland unter die Lupe genommen.

Voraussetzung war, dass die Stadt über mindestens drei Weihnachtsmärkte verfügt, die einen längeren Zeitraum und bis mindestens Mitte Dezember geöffnet haben. Die Tester berücksichtigten bei ihrer Bewertung auch die Anzahl der Aussteller, die Entfernung vom Hauptbahnhof und das „Google-Suchvolumen“. Mannheim landete dabei auf Platz eins.

In der Begründung des Portals „kurz-mal-weg.de“ heißt es: „Insbesondere der Weihnachtsmarkt am Wasserturm ist ein beliebter Treffpunkt bei Einheimischen wie Touristen.“ Zudem sei er einer der ältesten und größten Weihnachtsmärkte Deutschlands.

Auch die Entfernung vom Hauptbahnhof zum Weihnachtsmarkt – es sind gerade einmal 650 Meter – bewerteten die Tester als positiv. „Eine Besonderheit bietet der Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken“ heißt es in der Begründung weiter. Denn hier präsentierten die „80 Austellerinnen und Aussteller ausschließlich selbst hergestellte Ware“.