Rhein-Neckar. Was ist am Dienstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Straßenbahn der RNV rutscht in Thüringen Böschung herunter: Ein Schwerlasttransporter ist samt geladener Straßenbahn der RNV auf der A 9 in Höhe Triptis im thüringischen Saale-Orla-Kreis eine Böschung heruntergerutscht. Der Sachschaden ist enorm

Drogen an verdeckten Ermittler verkauft? Prozessbeginn in Mannheim: Erst abkassieren, dann ausrauben. Drei Männer aus Ludwigshafen müssen sich in Mannheim vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: Drogenhandel und schwerer Raub. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler mehr als nur Drogen

Rhein-Neckar-Kreis für Wintereinbruch gerüstet: Regen, Schnee, Glatteis: Jedes Jahr ist der Winter eine Herausforderung für Autofahrer. Der Rhein-Neckar-Kreis ist zwar auf den ersten Schneefall vorbereitet - doch die Räumfahrzeuge werden regelmäßig behindert

Russland-Experte spricht vor Mannheimer Schülern über Ukraine-Krieg: Wie lange dauert der Ukraine-Krieg noch, Udo Lielischkies? Der frühere Leiter des ARD-Büros in Moskau referiert am Ludwig-Frank-Gymnasium über Wladimir Putin. Auf die Frage nach dem Kriegsende hat er eine klare Antwort



Woher soll das Ilvesheimer Kombibad seine Energie beziehen?: Die Versorgung mit Gas ist unsicher geworden, deshalb will die Gemeinde Ilvesheim nun alternative Energieformen prüfen. Dem Gemeinderat könnten wieder kontroverse Diskussionen ins Haus stehen

