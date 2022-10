Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Eltern von misshandeltem Baby aus Ludwigshafen erneut vor Gericht: Ein Elternpaar aus Ludwigshafen soll sein sechs Wochen altes Baby sexuell misshandelt und lebensgefährlich verletzt haben. Dafür wurden beide zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Jetzt wird das Verfahren neu aufgerollt.

Was die neue Rhein-Neckar-Tram alles kann: Sie soll die Verkehrswende in der Metropolregion einläuten: Die RNV GmbH hat am Mittwoch die erste von 80 neuen Straßenbahnen aus dem Hause Skoda präsentiert. Aber wann können die Fahrgäste einsteigen?

Neues Fördermodell für freie Träger in Mannheim löst keinen Jubel aus: Die neuen Förderrichtlinien der Stadt für Kita-Betreiber stehen. Entscheidend ist eine Frage: Werden dadurch neue Plätze geschaffen?

Das wird auf der Buga in Mannheim geboten: Grüne Hölle und blühende Oasen: Zwölf Betriebe des Verbands Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau legen auf der Bundesgartenschau in Mannheim Flächen mit ungewöhnlichen Ideen an.

Warum BASF-Chef Brudermüller das Sparprogramm für unausweichlich hält: Wie viele Stellen die BASF bei ihrem neuen Sparprogramm in Ludwigshafen streichen will, ist noch offen. In einem Punkt ist Konzernchef Martin Brudermüller aber sicher: Ohne deutliche Kostensenkungen ist das Unternehmen in Deutschland und Europa perspektivisch nicht mehr wettbewerbsfähig.

Heidelberger "Thermoskanne" bekommt einen Henkel: Der Energie- und Zukunftsspeicher der Heidelberger Stadtwerke hat nun eine frei hängende Wendeltreppe bekommen. Die Gastronomie auf dem Speicher könnte ab Sommer öffnen.

Wahl-Check zur Bürgermeisterwahl in Edingen-Neckarhausen 2022: 20 Thesen zur Wahl in Edingen-Neckarhausen -vergleichen Sie Ihre Positionen mit denen der Bürgermeister-Kandidatinnen und -Kandidaten.