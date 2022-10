Mannheimer Morgen Plus-Artikel Wirtschaft Warum BASF-Chef Brudermüller das Sparprogramm für unausweichlich hält

Wie viele Stellen die BASF bei ihrem neuen Sparprogramm in Ludwigshafen streichen will, ist noch offen. In einem Punkt ist Konzernchef Martin Brudermüller aber sicher: Ohne deutliche Kostensenkungen ist das Unternehmen in Deutschland und Europa perspektivisch nicht mehr wettbewerbsfähig.