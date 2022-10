Neues Fördermodell für freie Träger in Mannheim löst keinen Jubel aus

Nach jahrelangen Vorgesprächen und mehreren Monaten, in denen Stadt und freie Träger um Kompromisse gerungen haben, steht ein neues Modell zur Kita-Förderung. Es soll die Träger finanziell besser stellen und so zur Schaffung neuer oder zumindest zum Erhalt bestehender Plätze beitragen. Ob das gelingt, ist offen. Der Jugendhilfeausschuss hat das Paket am Dienstag gebilligt, jetzt steht noch das

...