Deckeneinsturz in Ludwigshafener Kita: Eltern beklagen "Modernisierungsstau“ in Einrichtungen

Der Schock ist am Freitag noch spürbar, nachdem am Mittwoch in einem Aufenthaltsraum der Kindertagesstätte (KTS) Nord in Ludwigshafen die Deckenkonstruktion herabgestürzt ist (wir berichteten). „Das steckt noch in den Knochen“, sagt Pascal Thümling, Leiter des Bereichs Kindertagesstätten, im Gespräch mit dieser Redaktion. Reinigungskräfte hatten am Donnerstagabend, 6. Oktober, den Schaden

...