Wegen Fans: SV Waldhof Mannheim erhält Geldstrafe in Höhe von 17.300 Euro

Mannheim. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) hat den Drittligisten SV Waldhof Mannheim wegen zweier Fälle eines unsportlichen Verhaltens seiner Anhängerinnen und Anhänger mit zwei Geldstrafen in Gesamthöhe von 17.300 Euro belegt. Das teilte der Verein am Freitag mit.

Die erste Strafe bezieht sich auf einen Vorfall in der 50. Spielminute des DFB-Pokalspiels gegen Holstein Kiel am 31. Juli 2022. Mannheimer Zuschauerinnen und Zuschauer entzündeten mindestens 15 Bengalische Fackeln und Rauchbomben. Zudem schossen die SVW-Anhänger mindestens zwei Raketen ab. Aufgrund der Rauchentwicklung sei das Spiel für vier Minuten unterbrochen worden, so der Verein.

Gegenstände auf Personen geworfen

Während des Drittligaspiels bei der SV Elversberg am 27. August 2022 warfen Mannheimer Anhängerinnen und Anhänger laut Mitteilung mindestens 18 Gegenstände wie Plastikbecher und -flaschen in Richtung von Personen im Innenraum und auf dem Spielfeld.

Die Strafen seien im Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den DFB-Kontrollausschuss erteilt worden, heißt es weiter in der Mitteilung von Freitag. Der Verein habe den beiden Urteilen zugestimmt, diese seien damit rechtskräftig.