Mannheimer Morgen Plus-Artikel Bundesgartenschau (mit Video) Über die Kunst, in Mannheim das Seil der Buga-Seilbahn einzufädeln

Was haben Venezuela, Bolivien und Mannheim gemeinsam? Überall hat die selbe Firma Seilbahnen gebaut. Aktuell wird an den Masten am Buga-Gelände das Seil eingefädelt. Dafür braucht es einen Drohne - und einen Nylonfaden