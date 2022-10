Mannheimer Morgen Plus-Artikel Feudenheim Markantes Hochhaus in Mannheim-Feudenheim saniert

Es ist eines der größten Gebäude in der Stadt. Die Mannheimer Wohnungsbaugesellschaft GBG hat das markante Hochhaus am Aubuckel in Mannheim-Feudenheim komplett saniert. Weitere Arbeiten in dem Viertel sollen folgen