Auseinandersetzung in Mannheim-Schönau - Mann mit Messer schwer verletzt

Mannheim. Am Donnerstagabend ist ein 27-jähriger Mann in Mannheim mit einem Messer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam es zwischen 19.15 Uhr und 19.45 Uhr in der Kattowitzer Zelle auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle zunächst einem Streitgespräch zwischen dem 27-Jährigen und zwei Männern. Im Verlauf des Streits wurde der 27-Jährige schwer verletzt. Anschließend flüchteten der Tatverdächtige und sein Begleiter in unbekannte Richtung. Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Die gesuchten Männer werden wie folgt beschrieben:

Einer der Männer soll etwa 25 Jahre alt und rund 1,8 Meter groß sein und einen muskulösen/kräftigen Körperbau und eventuell eine Tätowierung im Gesicht haben. Er sprach Deutsch und Türkisch.

Über den anderen Mann ist bekannt, dass er eine blaue Jacke trug und Türkisch sprach.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/174 4444 zu melden.