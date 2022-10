A5 bei Weinheim im Oktober zweimal gesperrt

Region Rhein-Neckar. Die A5 wird an zwei Oktober-Wochenenden zwischen dem Kreuz Weinheim und der Anschlussstelle Hirschberg gesperrt. Wie die Autobahn GmbH mitteilt, erfolgt die erste Sperrung in Fahrtrichtung Karlsruhe von 18 Uhr am Samstag, 15. Oktober, bis Montagmorgen, 17. Oktober, gegen 5 Uhr. Der Grund für die Maßnahme ist eine Fahrbahnsanierung im Bereich der Überführung über die Bahnstrecke. Die zweite Sperrung erfolgt im Zeitraum 22. Oktober ab 18 Uhr bis 24. Oktober gegen 5 Uhr in Fahrtrichtung Frankfurt.

Folgende Umleitungen werden empfohlen:

Umleitung ab Kreuz Weinheim vom 15. bis 17. Oktober: Während der Sperrung erfolgt die Umleitung ab dem Autobahnkreuz Weinheim großräumig über die A659 bis zum Viernheimer Kreuz (mit Abfahrtsmöglichkeit nach Heddesheim Viernheim Mannheim Ladenburg Schriesheim Heidelberg

Umleitung ab Kreuz Heidelberg vom 22. bis 24. Oktober: Während der Sperrung in nördlicher Fahrtrichtung werden Verkehrsteilnehmer mit Fahrtziel Darmstadt/Frankfurt gebeten, ab dem Kreuz Heidelberg die ausgeschilderte großräumige Umleitung über die A656 bis zum Kreuz Mannheim und dann weiter auf die A6 und die A67 zu nutzen.

Wer mit Fahrtziel Dossenheim, Ladenburg, Schriesheim oder Hirschberg auf der A5 unterwegs ist, kann am Kreuz Heidelberg bis zur Anschlussstelle Hirschberg weiterfahren. Ab der Anschlussstelle ist zusätzlich die Umleitung U59 über die B3 und die Westtangente (Weinheim) bis zum Kreuz Weinheim/A5 ausgeschildert.

Die Autobahn GmbH bittet alle Verkehrsteilnehmer weist darauf hin, dass es zur Vermeidung von Staus wichtig ist, den ausgewiesenen Umleitungsempfehlungen und nicht dem Navigationsgerät zu folgen.