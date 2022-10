Stiller geht’s (n)immer: Die Sportfreunde Stiller in der Alten Feuerwache

Mannheim. Die Alte Feuerwache platzt am Freitag aus allen Nähten. Es spricht vieles dafür, dass das genau so gewollt ist – denn die Tage, in denen die Sportfreunde Stiller Locations jenseits der 1000 Zuschauer im Handumdrehen füllen können, liegen längst Jahre zurück. Doch so wählt Veranstalter Timo Kumpf für das Mannheim-Konzert des Trios aus Germering just jenen Ort, der hinlänglich für seine atmosphärischen Qualitäten bekannt ist – und im Verlauf dieser guten zwei Stunden so ganz bewusst zu einem Hexenkessel der anderen Art avanciert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sportfreunde Stiller-Sänger Peter Brugger mit bester Laune beim Konzert der Band in der Alten Feuerwache. © Markus Mertens



Denn die Sportfreunde Stiller machen es sich in Mannheim keineswegs einfach und feiern einfach eine Party Pop-Sause auf ihre größten Hits. Vermutlich wäre genau das die einfachste Strategie – und doch sehr viel weniger als die „Tour des Monats“, die sich die Sportfreunde zu liefern auf den Zettel geschrieben haben. Und so treten sie auf die Bühne der Alten Feuerwache, als gäbe es kein Morgen mehr. Schon die „Hymne auf Dich“ zum Auftakt schmettert Sänger Peter Brugger mit seiner pinken Kunststoff-Kappe, als ginge es hier um alles – und das imponiert. Dass die Protagonisten des Abends kein Gramm des eigenen Erfolgs für selbstverständlich nehmen. Wie energetisch jeder einzelne Akkord gespielt wird. Und wie sehr Fans und Musiker gleichermaßen in dieser Stimmung aufgehen.

Selbstverständlich ist das Programm dabei auch geprägt von Erfolgen wie „New York, Rio, Rosenheim“, „I’m Alright!“ oder „Applaus, Applaus“ – und dennoch sind diese chorisch mitgesungenen Selbstläufer in Mannheim keineswegs Bedingung, sondern vielmehr Akzent eines auch ansonsten außergewöhnlichen Konzerterlebnisses.

Newsletter "Guten Abend Mannheim!" - kostenlos registrieren

Die Gründe dafür sind mannigfaltig – und lohnen der näheren Betrachtung. Denn zum einen ist es allein die Dramaturgie dieser knapp 130 Minuten, die imponiert. Nur um eines von vielen weiteren denkbaren Beispielen zu nennen: Mit der zurückhaltenden, fordernden Nummer „Wie lange sollen wir noch warten?“ eine Frage zu stellen, die nur Wimpernschläge später mit dem entschlossenen „Ich scheiß auf schlechte Zeiten“ gleich selbst beantwortet wird, vermittelt Tatkraft und Euphorie gleichermaßen. Ein Zeichen gegen die Hoffnungslosigkeit und für eine Perspektive, die Lust am Leben vermittelt. Und an der Vielfalt.

Die Sportfreunde Stiller mit einem wuchtigen Set voller Vielfalt bei ihrem Konzert in der Alten Feuerwache in Mannheim. © Markus Mertens

Womit man dann direkt bereits bei der anderen prägenden Komponente dieses Konzertes angekommen wäre: der schieren Genre-Vielfalt. Wer die Sportfreunde Stiller jedenfalls noch heute vor allem als Radiopop-taugliches Kollektiv aus tendenziell doch eher mainstreamorientierten Musikern verortet hat, wird spätestens in der Feuerwache eines Besseren belehrt. Das wuchtige „Alles Roger!“ gestalten die Jungs – einem epischen Gitarren-Solo inklusive – zu einem astreinen Rock-Hit, die „1. Wahl“ verbrüdert die Kräfte von ungezügeltem Electro-Pop mit Singer-Songwriter-Episoden und das „Kompliment“ vollendet den Reigen stilistischer Spielarten schließlich mit balladesker Fragilität. Die Überraschung bleibt dabei, dass im Programm deshalb keineswegs irgendwelche stilistischen Brüche spürbar, geschweige denn Leistungsabfälle konstatierbar wären. Vielmehr dominiert hier eine Varianz, die ansteckt, das Publikum bestens bei Laune hält und folgende Konklusion hinterlässt: Stiller geht’s (n)immer. Oder mit anderen Worten – wer zwischen Ruhe und Lautstärke so viel Gefühl, Lebensfreude und Inhalt transportiert, liefert seinen Gästen einen Abend, der am Ende sehr viel mehr ist, als nur ein Konzert.

Mehr zum Thema Mannheimer Morgen Plus-Artikel Konzert K.I.Z. und die Deutschrap-Lehrstunde von Mannheim Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Musikbranche Musikalische Existenzen geebnet - Zehn Jahre Mannheimer Bandsupport Mehr erfahren KulTour Pralles Programm mit Enjoy Jazz, Bülent Ceylan, Jethro Tull oder Söhne Mannheims Piano Mehr erfahren

Zumal auch die menschlichen Werte keineswegs zu kurz kommen. Zwar hält sich die Band bei ihren insgesamt 22 Songs kaum je mit größeren Ansagen auf, aber wenn sie dann doch einmal zum Tragen kommen, verfangen sie auch. So wie die Anekdote von Schlagzeuger Florian Weber. Über seine Ankunft referiert der Musiker fast schon schalkhaft – der Spaziergang am Wasserturm habe ihm ja hervorragend gefallen, nur ab dem Zutritt zu den Quadraten hätte ihn dann die Orientierung endgültig verlassen – und das „7 Tage, 7 Nächte“ lang. Ein Humor, auf das sich das Mannheimer Publikum allzu gerne einlässt.

Wer dann noch konstatiert, dass auch die Verbundenheit zum Sport und Fußballern wie Benjamin Lauth („Lauth anhören!“) oder Roque Santa-Cruz („Ich, Roque“) zum Tragen kommen, muss schon wirklich suchen, um Mängel an einem Abend auszumachen, der für treue Anhänger der Band, aber auch Neulinge vor allem eines ist: ein „Geschenk“. Die Minuten verfliegen konsequent „Fast wie von selbst“, sodass der angenehme Eindruck eines Erlebnisses verbleibt, dass gerne noch hätte weitergehen dürfen, was doch sein Ende finden muss. Viel eindrücklicher können Konzerte nicht sein.