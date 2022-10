Straßenbahnfahrerin in Mannheim von Passagierinnen beleidigt, bedroht und geschlagen

Mannheim. Zwei Frauen im Alter von 32 und 35 Jahren haben am Sonntagabend eine Straßenbahnfahrerin sowohl verbal als auch körperlich angegriffen. Nach Angaben der Polizei erfolgte die Attacke in der Straßenbahn der Linie 7 (Richtung Vogelstang), nachdem die Straßenbahnfahrerin die zwei Frauen an der Haltestelle beim Mannheimer Marktplatz darum bat, den Türbereich der Bahn zu verlassen, da diese sonst ihre Fahrt nicht fortsetzen könne. Die Angreiferinnen sollen die Bahnfahrerin zunächst beschimpft und bedroht haben bevor sie mit Schlägen und Tritten auf sie losgingen. Die Straßenbahnfahrerin konnte sich leicht verletzt in die Straßenbahnführerkabine retten und verständigte über die Leitzentrale der RNV die Polizei. Die Täterinnen wurden vor Ort festgenommen und zu einer Polizeidienststelle verbracht. Da beide Frauen alkoholisiert waren, wurden ihnen Blutproben entnommen. Die beiden Angreiferinnen müssen nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung, Bedrohung sowie gemeinschaftlicher Körperverletzung rechnen.

