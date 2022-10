Mannheimer Morgen Plus-Artikel Enjoy Jazz Furioser Auftakt auf dem Heidelberger Schloss

Mit der westafrikanischer Kora-Harfe bringt Sona Jobarteh mit ihrer Band gambische Klänge in den Königssaal des Heidelberger Schlosses - und gestalltet so einen in vielerlei Hinsicht anspruchsvollen Auftakt zur 24. Ausgabe des Festivals.