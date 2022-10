Adler Mannheim lassen gegen Nürnberg die Muskeln spielen

Die Adler Mannheim nehmen in der Deutschen Eishockey Liga auf – und wie! Zwei Tage nach dem 4:2 bei den Eisbären Berlin legte die Mannschaft von Trainer Bill Stewart am Sonntag vor 9594 Zuschauern in der SAP Arena einen 6:3 (5:0, 0:1, 1:2)-Erfolg gegen die Nürnberg Ice Tigers nach. Beim vierten Sieg in Folge spielten sich die Blau-Weiß-Roten im

...