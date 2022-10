Bewaffneter Raubüberfall in Schwetzingen - Täter flüchtet mit mehreren hundert Euro

Schwetzingen. Bei einem bewaffneten Überfall in Schwetzingen ist ein Unbekannter am Samstagabend mit mehreren hundert Euro davongekommen. Nach Angaben der Polizei soll der Täter kurz vor 20 Uhr einen Discounter in der Schwetzinger Schubertstraße betreten haben. Unter Vorhalt einer silbernen Pistole habe er dort von einer Kassiererin die Herausgabe von Bargeld gefordert. Nachdem die Kassiererin ihm das Geld übergab, verstaute der Mann dieses in einer weißen Plastiktüte und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung der Bundesstraße 535. Die Polizei konnte den Täter trotz eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen und dem Einsatz eines Polizeihubschraubers nicht auffinden.

Bei dem bislang unbekannten Täter soll es sich um einen etwa 30-jährigen und 1,7 Meter großen Mann handeln. Er war zum Tatzeitpunkt mit einer dunkelblauen Regenjacke mit Kapuze und hellem Reißverschluss, einer verwaschenen hellblauen Jeans und dunklen Sportschuhen bekleidet. Zudem trug er im Gesicht eine weiße FFP2-Maske.

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/1744444 bei der Polizei zu melden.