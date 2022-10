Der verkaufsoffene Sonntag in der Mannheimer Innenstadt fällt buchstäblich ins Wasser

Mannheim. Das hatten sich die Organisatoren des verkaufsoffenen Sonntags sicher etwas anders vorgestellt. Aber schon morgens fiel ein ergiebiger Regen, den die Natur zwar dringend benötigte, der aber den Startschuss für das traditionelle Weihnachtsgeschäft in der Innenstadt gehörig durcheinander wirbelte.

Zwar gab es einige Geschäfte wie etwa im Bereich Q6/Q7, vor denen sich noch vor Öffnung Schlangen bildeten. Aber lang waren auch diese nicht und sie lösten sich sehr schnell wieder auf, als sich die Tore öffneten. Dennoch ließen sich die „Hartgesottenen“ oder diejenigen, die wirklich etwas brauchten nicht vom schlechten Wetter abhalten. Lediglich das gewohnte Schlendern oder ins Schaufenster schauen fiel doch ins Wasser. Die meisten Menschen, die etwas kaufen wollten, eilten von Geschäft zu Geschäft und kauften das, was sie suchten. Auch auf den Planken, wo manchmal viele dicht gedrängt flanierten, huschten die Käufer in die Geschäfte.

Die Straßenkaffees machten an diesem Sonntag kaum Umsatz. Nur wenige wollten einen Kaffee trinken, geschweige denn ein Eis essen. Allerdings ließen sich auch so manche Einzelhändler durch das schlechte Wetter die gute Laune nicht verderben. Erst am Dienstag hatte seinen neuen Satndort in Q5 in der Fressgasse eröffnet. Mit riesigen Umsätzen rechnete Roberto Troncone an diesem Sonntag nicht. „Aber manche Leute wollen unseren neuen Laden einfach mal von innen betachten,“ so Roberto Troncone.

Als Sänger trat Naro Vitale in dem neuen Ambiente auf. „Aber auf das Backen von Pizza haben wir angesichts des schlechten Wetters verzichtet“, erklärte Troncone. Naro schmetterte gerade einen italienischen Klassiker „Solo Io, Solo Tu“ ins Mikrofon – ein harmonischer Ohrwurm für viele Italienfreunde. Auf den Kapuzinerplanken hatten gerade Jazztrompeter Thomas Siffling und der Vorsitzende der Werbegmeinschaft, Lutz Pauels, den Sonntag offiziell eröffnet. Eine Jazzband um den Schlagzeuger Johannes Hamm und Saxofonist Alberto Menendez spielte dazu die gelungene Jazzmusik. Allerdings wollten sich die Zuhörer, die eigens zu "Jazz im Quadrat" gekommen waren, nicht auf die Bänke setzen. Der interessanten Musik, die aus vielen Jazzstandards zusammen gesetzt war, wollten sie aber zuhören. Andreas Colloseus war eigens aus Bonn gekommen, um sich das Konzert anzuhören. Er meinte: „Wir haben gelesen, dass es hier heute Jazz gibt. Das wollten wir auf keinen Fall verpassen“ Von der Bühne schallte gerade der Song „Wave“ des brasilianischen Jazzmusikers Antônio Carlos Jobim, ehe Flitstone's Schlagzeugsolo zu Gehör gebracht wurde. Am benachbarten Crepestand erklärte Inhaberin Katharina Baumann: „Fürs Geschäft ist das Wetter schlecht, aber daurch darf man sich die gute Laune nicht verderben lassen.“ In das gleiche Horn hatte zuvor Huibert Kruiskamp getönt, der Stoffe an seinem gut besuchten Stand auf der Marktmeile verkaufte: „Warum soll man sich über etwas aufregen, das man sowieso nicht ändern kann.“ Gesagt - und schon hatte er wieder ein Stück Stoff verkauft.

Isabella Krause und ihre Freundin Gina interessierten sich gerade für Knöpfe: „Hier gibt es so viele schöne Sachen. Wir sind extra aus Miltenberg gekommen, um hier einzukaufen. Das ist vom Wetter völlig unabhängig, “ unterstrichen die Zwei. Beate und Christian fanden sogar etwas Positives: „Wir wollen uns umsehen. Bei dem Wetter ist es nicht so voll. Da hat man mehr Zeit, sich alles genau anzuschauen.“ Und Falko aus Öhringen war sogar froh über das Wetter: „Ich freu mich. Die Natur braucht doch den Regen. Danach muss man sich richten.“ „An einem solchen Regentag kann man doch nichts anderes tun, als in den Geschäften zu schauen, was es Neues gibt. Museum oder eine Kunstaausstellung ist nicht so ganz unser Ding“, ergänzten Claudia aus Frankfurt und Markus aus Ilvesheim. Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft formulierte es so: „Der Samstag war besser als gedacht und der Sonntag war noch in Ordnung. Schade war es um die guten Musiker auf den Kapuzinerplanken. Deren Konzert fiel praktisch buchstäblich ins Wasser.“