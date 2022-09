Polizeieinsatz nach Schüssen in der Mannheimer Innenstadt - Beteiligte geflüchtet

Mannheim. Nach ersten Ermittlungen ist es am Freitagabend, gegen 22.08 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zweier Personengruppen in Mannheim gekommen. Wie die Polizei mitteilte, kam es hierbei im Bereich der T und U-Quadrate zu mehreren Schussabgaben. In beiden Gruppen, die jeweils etwa fünf Personen stark waren, sollen zudem diverse Waffen mitgeführt worden sein. Da der Hintergrund der abgegebenen Schüsse völlig unklar war, wurden starke Polizeikräfte im Bereich der Innenstadt zusammengezogen.

Hier kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Die gesuchten Personen konnten sich jedoch vor Eintreffen der Beamten unerkannt entfernen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Sachverhalt aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621 /12580 zu melden.

