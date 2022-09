Ein Orden von der Queen im Schloss Windsor in Heidelberg

Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. ist die Trauer groß – auch in der Region. „So sad, Rest In Peace, your Majesty!“, („So traurig, ruhen Sie in Frieden, Ihre Majestät!“) hieß es in einem Facebook-Post der Deutsch-Britischen Gesellschaft (DeBriGe) Rhein-Neckar. Vom Dachverein in Berlin gab es folgende Trauerbotschaft: „Nach den Schrecken des Krieges, den sie als junges Mädchen hautnah

...