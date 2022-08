MVV verdoppelt Teilnehmerzahl an der Gasbonus-Aktion

Die Gasbonus-Aktion der MVV Energie stößt auf ein großes Echo. Wie das Unternehmen am Donnerstag in Mannheim auf Anfrage mitteilte, haben sich nach dem Start am 15. August bereits 1000 Personen an der Kampagne beteiligt. Die rege Nachfrage hat jetzt den Energieversorger dazu bewogen, das bisher auf 1500 Teilnehmer begrenzte Kontingent auf 3000 zu verdoppeln. Verbraucher, die im MVV-Netzgebiet

