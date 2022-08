Hochstraße Nord in Ludwigshafen wird überprüft - Einschränkungen für Verkehr

Ludwigshafen. In den nächsten Wochen werden an drei Sonntagen Bauwerksprüfungen an der Hochstraße Nord in Ludwigshafen durchgeführt. Wie die Stadt mitteilt, werden die regelmäßigen Überprüfungen mit Einsatz eines Brückenuntersichtgerätes sowie eines Hubsteigers durchgeführt. Die Ludwigshafener Stadtverwaltung geht davon aus, dass es an den Tagen zu zeitweise eingeschränktem Verkehr kommen wird.

Am Sonntag, 28. Oktober, werden von 8 bis 17 Uhr die Unterseiten der Hochstraße in Fahrtrichtung Mannheim zwischen Heinigstraße und Rathaus-Center sowie die Abfahrt in Richtung Oppau/ BASF mit dem Brückenuntersichtgerät untersucht. Herbei muss eine Fahrspur verengt werden. Auch die Abfahrt in Richtung Innenstadt und Oppau/BASF muss kurzzeitig gesperrt werden. Zudem wird mit einem Hubsteiger von der Rheinuferstraße aus die Hochstraße von unten geprüft. Der Verkehr wird an den jeweiligen Einsatzstellen des Hubsteigers vorbeigeleitet.

Abbruch der Hochstraße Nord geplant

Am Sonntag, 11. September, erfolgt die Prüfung mit einem Brückenuntersichtgerät vom Hemshoftunnel auf die Hochstraße in Fahrtrichtung Bad Dürkheim bis zur Abfahrt Heinigstraße. Zeitweise wird an diesem Tag die Auffahrtsrampe gesperrt werden. Im weiteren Verlauf der Hochstraße werden die Netze im Bereich der Bauwerksübergänge in beiden Fahrtrichtungen geprüft - der Verkehr wird dann einspurig am Brückenuntersichtgerät vorbeigeführt.

Am Sonntag, 9. Oktober, wird die Prüfung von oben her mit dem Brückenuntersichtgerät ab der Auffahrt von der Rheinuferstraße in Richtung Bad Dürkheim und auf der Hauptfahrbahn von der LKW-Schikane kommend bis in Höhe des Rathaus-Centers durchgeführt. Kurzzeitig wird die Auffahrt Richtung Bad Dürkheim um den Würfelbunker gesperrt werden. Auf der Hauptfahrbahn wird der Verkehr einspurig an den Prüfstellen vorbeigeleitet.

Ziel der regelmäßig stattfindenden Bauwerksprüfungen ist es, mögliche Schäden frühzeitig zu erkennen und zu reparieren. Ab 2026 soll der Nordbrückenkopf der Hochstraße Nord abgerissen werden.