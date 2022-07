Mannheimer Morgen Plus-Artikel "Lange Nacht" in Technoseum, Planetarium und in den SWR-Studios "Lange Nacht" in Technoseum, Planetarium und den SWR-Studios - was hinter den Kulissen passiert

Alle kennen das Technoseum, das Planetarium oder den SWR, aber wie kommt die Lokomotive voran, was lesen wir aus einem Sternenhimmel und wo werden die Nachrichten aufgezeichnet? Anworten dazu gab es bei der "Langen Nacht".