Mannheimer Morgen Plus-Artikel Interview Wo Ralf Eisenhauer Mannheim Fahrradfreundlicher machen will

Der für Verkehrsplanung und Stadtentwicklung zuständige Mannheimer Bürgermeister Ralf Eisenhauer erzählt im Interview, was er aus drei Wochen Vortbewegung ohne Auto gelernt hat - und wo genau er in der Stadt nachbessern will.