Urteil im Frankenthaler Raserprozess: Drei Jahre und sechs Monate Haft

Frankenthal. Im Prozess um den tragischen Unfall bei Weisenheim am Berg vor knapp zwei Jahren hat die Zweite Große Strafkammer am Landgericht Frankenthal den Angeklagten zu drei Jahren und sechs Monaten Haft sowie einer zweijährigen Führerscheinsperre verurteilt. Der 29-jährige Mann aus Biblis musste sich seit Ende Juni wegen fahrlässiger Tötung und eines illegalen Autorennens vor dem Frankenthaler Landgericht verantworten, nachdem er im September 2020 in Weisenheim am Berg (Kreis Bad Dürkheim) frontal mit einem Kleinwagen zusammenstieß. Bei dem Unfall starben drei Menschen, ein ein Monate alter Säugling überlebte schwer verletzt.

Das Gericht verurteilte ihn wegen der fahrlässigen Tötung und der groben Verkehrsgefährdung, nicht aber wegen des illegalen Autorennens.