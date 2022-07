Mannheimer Morgen Plus-Artikel Ermittlungen Nach Busunglück in Heidelberg schwebt 59-Jährige weiter in Lebensgefahr

19 Menschen sind am Mittwochnachmittag in Ziegelhausen verletzt worden, als ein fahrerloser Linienbus eine Straße entlangrollte und in ein Wohnhaus krachte. War menschliches Versagen die Ursache?