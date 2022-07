Uber Eats startet jetzt in der Rhein-Neckar-Region

Der Lieferdienst Uber Eats startet jetzt in der Metropolregion Rhein-Neckar. Uber Eats ist die Plattform für Essenslieferungen des US-Taxikonkurrenten Uber. Ab sofort ist Uber Eats in Mannheim und Ludwigshafen verfügbar. Der Dienst ist seit rund einem Jahr auf dem deutschen Markt - und nach eigenen Angaben in 30 Städten in Deutschland verfügbar. Bis Jahresende sollen es über 60 Städte sein.

