Mannheimer Morgen Plus-Artikel Tierschutz Nach Kritik beim Pfalzfest - Ponykarussells in Ludwigshafen künftig verboten

In Ludwigshafen soll es in Zukunft keine Ponykarussells mehr geben. Darauf haben sich Verwaltung und Stadtrat geeinigt. Dem in die Kritik geratenen Betreiber soll aber eine Alternative geboten werden.