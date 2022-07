Nach Verdacht auf Gefahrstoffaustritt: Gebäude im Neuenheimer Feld vorsorglich geräumt

Heidelberg. Wegen des Verdachtes auf einen Gefahrstoffaustritt ist ein Gebäude im Neuenheimer Feld in Heidelberg am Montag vorsorglich geräumt worden. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurde ein unbekannter Gasgeruch in dem Forschungsinstitut gemeldet. Die Einsatzkräfte konnten vor Ort keinen Stoffaustritt ermitteln. Messungen hatten erhöhte Werte eines unbekannten Stoffes ergeben, die gegen 13 Uhr kaum noch messbar waren und der Einsatz folglich beendet wurde. Außerhalb des Gebäudes konnten keine erhöhten Konzentrationen gemessen werden, weshalb eine Gefahr für die Bevölkerung ausgeschlossen wurde.Neben der Berufsfeuerwehr und dem Gefahrstoffzug, waren auch Freiwillige Abteilungen vor Ort.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1