Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mannheimer Schulen und Kitas bekommen jetzt doch weiter Obst: Weil die Stadt ein Bußgeld nicht zurücknehmen wollte, hat der Obstbau-Betrieb Hauck angekündigt, mehr als 30 Schulen und Kitas nicht mehr zu versorgen. Jetzt sucht die Stadt einen Kompromiss, der Betrieb liefert deshalb weiter.

SV Waldhof Mannheim holt Defensivallrounder: Pünktlich zum Trainingsauftakt am heutigen Mittwoch hat der SV Waldhof Mannheim einen weiteren Neuzugang verpflichtet. Wieder kommt ein Spieler aus Rostock an den Alsenweg.

Bis zu 38 Grad - das lange Wochenende wird heiß: Ungewöhnlich hohe Temperaturen für diese Jahreszeit soll es am verlängerten Wochenende geben. Am Samstag werden im Südwesten bis zu 38 Grad erwartet. Wir verraten auch, wie es danach weiter geht.

Weltkriegsbombe in Ludwigshafen entschärft: Die Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Ludwigshafen ist am Mittwoch erfolgreich durchgeführt worden. Das Evakuierungsgebiet ist wieder freigegeben. Die Sperrungen sind ebenfalls aufgehoben.

Brücke nach Schiffsunfall weiter für schwere Fahrzeuge gesperrt: Nach einem Schiffsunfall an der Ilvesheimer Kanalbrücke bleibt die Sperrung für schwere Fahrzeuge weiterhin bestehen. Das kann sich auch noch über einige Wochen hinziehen.

Subtyp BA.5 auf Vormarsch: Der Rückgang der Corona-Infektionen im Südwesten ist endgültig gestoppt. Die Omikron-Variante BA.5 breitet sich weiter aus und sorgt für deutlich steigende Fallzahlen. Das Gesundheitsministerium mahnt zur Vorsicht.

Johansson verlässt Bilfinger: Bilfinger Finanzvorständin Christina Johansson verlässt den Mannheimer Industrie-Dienstleister Bilfinger bereits zum 30.Juni - aus persönlichen Gründen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt.

34-Jähriger muss in Haft: Am Frankenthaler Landgericht ist der Prozess gegen einen 34-Jährigen zu Ende gegangen, der in Ludwigshafen Marihuana, Haschisch und Kokain verkauft haben soll. Anfangs hatte der Angeklagte noch die Vorwürfe bestritten.

Sommer, Sonne, Schwimmbad: Wo lässt sich ein heißews Wochenende besser genießen als am oder - besser - im Wasser? Zum Glück haben Mannheim und die Region diesbezüglich zahlreiche Freibäder zu bieten. Ein Überblick.

Mehr zum Thema Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren Abendupdate Die Nachrichten des Tages für Mannheim und die Region Mehr erfahren

Im neuen Newsletter “MM Business Class” informiert Sie die Wirtschaftsredaktion des "Mannheimer Morgen" über die wichtigsten Wirtschaftsnachrichten aus Mannheim und der Region. Jetzt kostenfrei anmelden und jeden Mittwoch den Newsletter “MM Business Class” erhalten!