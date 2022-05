Der Nachtclub "The Suite" in Neustadt schließt für immer seine Türen. Das kündigen die Betreiber auf der Facebook-Seite der Diskothek an. "Wir hoffen, dass ihr alle diese entbehrliche Zeit gut überstanden habt und von der aktuellen Situation auf der Welt und in Europa nicht zu frustriert seid. Auch für unsere kleine Familie war es nicht einfach. Deswegen haben wir uns, schweren Herzens, dazu

...