Beim SV Waldhof als neuer Trainer heiß gehandelt: Bernhard Trares (großes Bild) arbeitete schon von 2018 bis 2020 in Mannheim und stieg mit dem SVW in die 3. Liga auf, Dirk Schuster (oben rechts) gilt seit seiner Zeit bei Darmstadt 98 als Aufstiegsexperte, auch der Name Tomas Oral fällt beim SVW.

© PIX/dpa (2)