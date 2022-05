"Sound Of Peace" in Mannheim nimmt weiter Form an

Mannheim. „Beendet den Krieg!“ ist die Hauptbotschaft, die die Mannheimer Auflage der in Berlin erfolgreichen Kundgebung „Sound of Peace“ vermitteln will. Das teilten die Veranstalter um Koordinator Markus Sprengler am Montag mit. Letzte finanzielle Hürden beseitigte die Mannheimer Runde auf Vermittlung von Thorsten Riehle am Vormit-tag. Damit ist klar: Die Mischung aus politischer Solidaritätskund-gebung und Musikfestival wird am Sonntag, 8. Mai, ab 17 Uhr im Schlosshof über die Bühne gehen (wie berichtet).

Organisatorisch getragen wird das musikalische Friedenskundge-bung unter dem Dach des ursprünglich in Berlin von der Künstlerin Maidline Aurie initiierten Bündnisses „Sound Of Peace“ in der Quadratestadt gemeinsam mit den Initiativen Mannheim sagt Ja!, Mannheim Hilft Ohne Grenzen, Studierenden und Mitarbeitenden der Popakademie, zahlreichen Musikerinnen und Musikern, Menschen des öffentlichen Lebens und der Zivilgesellschaft. Das Ziel: „Aus Mannheim ein Zeichen für den Frieden zu setzen“, wie es in einer Mitteilung der Veranstalter heißt.

Zusagen von mehr als 20 Acts

Auch das musikalische Programm nimmt weiter Form an. Zugesagt haben derzeit: Alina, Aron Pinter, Diane Weigmann, Elijah, Hans Söllner, Henning Wehland & Jan Löchel, Joris, Jonas Monar, Leo Rojas, Lori, Markus Sprengler, Maidline Aurie, Max von Milland, Mijo, Myle, Navka, Nora OG, Sascha Kleinophorst & Sascha Krebs, Staubkind, Söhne Mannheims Piano, The Busters, 2Welten und Wally. „Sound Of Peace“ wird vom Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF) live im Free-TV und online via Stream übertragen. Tina Babbel (RNF) und Astrid Jacoby (Radio Regenbogen) führen durch das Programm.

Mannheim sagt Ja! arbeitet seit 2015 aktiv in der Geflüchtetenhilfe, gegen Rassismus, gegen Hass und Hetze und für gesellschaftliche Vielfalt. Mannheim hilft ohne Grenzen ist derzeit aktiv mit Hilfstransporten in die Ukraine und Hilfen für Geflüchtete aus der Ukraine in Mannheim. Die Mannheimer Runde unterstützt die Veranstaltung „Sound Of Peace“ und sammelt Spenden für ihren Fonds für Geflüchtete unabhängig von ihrer Herkunft.

Mit den Spenden wird der Verein Mannheim sagt Ja! in enger Abstim-mung mit der Stadtverwaltung Czernowitz die Beschaffung notwendiger Hilfsmaterialien organisieren und auch Hilfe für die in Mannheim an-kommenden Geflüchteten aus der Ukraine leisten. Mehr Infos: masagtja.de/jetzt-spenden Nach Angaben der Stadtverwal-tung Czernowitz kam es bislang in der westukrainischen Stadt zu keinen direkten Angriffen. Allerdings gibt es einen hohen Zuzug an Flüchtlingen aus anderen Landesteilen, auf die sich die Stadt einstellen muss. Dringend benötigt werden daher Materialien wie Matratzen, Zelte, Decken und medizinische Erstversorgung.

Spendenkonto mit dem Stichwort Ukraine: Mannheim sagt Ja! e.V., VR Bank Rhein-Neckar eG, DE16 6709 0000 0091 9753 00

oder https://www.paypal.com/paypalme/masagtja

Gemeinsam mit dem Verein Mannheim ohne Grenzen werden die Spenden hierfür eingesetzt:

https://www.mannheim.de/de/service-bieten/soziales/ukraine-hilfe-mannheim/wie-koennen-sie-helfen/wo-und-wie-koennen-sie-spenden

Mehr zu "Sound Of Peace" online:

sound-of-peace.com

http://www.instagram.com/soundofpeace.official

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

https://www.facebook.com/soundofpeace.official