Freibad Blies in Ludwigshafen startet am 23. Mai in die Saison

Ludwigshafen. In diesem Sommer soll die Leidenszeit für den Förderverein Blies enden. Zwei Jahre lang bestimmte die Corona-Pandemie die Saison an der Badestelle mitten in Ludwigshafen. Aufgrund der Beschränkungen durften nur Mitglieder auf die Freizeitanlage, da die Einrichtung eines Online-Ticketsystems aus Kostengründen nicht möglich war. Die vorgeschriebene Kontaktnachverfolgung musste über die Mitgliederlisten des Vereins erfolgen. Doch damit ist nun Schluss. „Wir starten am 23. Mai in die Saison. Stand heute ohne jede Beschränkung“, berichtet Hans-Jürgen Beringer, Vorsitzender des Fördervereins, auf Anfrage. Bedeutet im Klartext: Der Badespaß an der Blies, neben dem Freibad am Willersinnweiher die einzige angelegte Erfrischungsmöglichkeit unter freiem Himmel, steht in diesem Sommer wieder allen Ludwigshafenerinnen und Ludwigshafenern offen.

In der Spitze 1200 Mitglieder

Das dürfte allenthalben für Erleichterung sorgen, sorgte doch die Regelung der vergangenen beiden Jahre an einigen Stellen für Ärger. Sogar bis in den Stadtrat wurde der Ausschluss für Nicht-Mitglieder diskutiert, eine Unterstützung des Vereins durch die Stadt gefordert. Letztendlich jedoch ohne Erfolg. Und so vergab der Förderverein so viele Mitgliedschaften wie noch nie. „Von 330 vor der Pandemie stieg die Zahl auf 1200“, berichtet Beringer.

Ob all diese Kurzentschlossenen dem Verein auch erhalten bleiben, bezweifelt der Vorsitzende. „Aktuell sind es 750 Mitglieder, die auch zahlen und den Erhalt des Vereins gewährleisten“, sagt er. Am Wochenende sollen nun die ersten Ausweise ausgegeben werden. Wer nicht zahlt, der fliegt raus. Beringer rechnet damit, dass sich die Mitgliederzahl etwa bei 1000 einpendeln könnte.

Großartige Sanierungsarbeiten oder Neuerungen seien auf der 12 000 Quadratmeter großen Anlage derzeit für den klammen Verein nicht möglich. „Wir können nur die nötigsten Instandhaltungen machen“, so Beringer. Das hänge auch damit zusammen, dass noch unklar sei, ob es einen Personalkostenzuschuss durch die Stadt geben wird. „Für ein Blies-Festival, das einen Tag geht, sind 30 000 Euro drin. Aber für eine ganze Saison im Bad müssen wir darum zittern“, kritisiert der Vorsitzende mit Blick auf die 2021 erstmals ausgerichtete Techno-Veranstaltung, die 2022 eine Neuauflage erleben soll. Auch im Stadtrat wurde der städtische Zuschuss für den Rave von SPD-Fraktionschef David Guthier in Frage gestellt.

Die Vorbereitungen auf die Eröffnung der Badestelle Blies sollen in dieser Woche so richtig Fahrt aufnehmen. Beringer hofft, dass es auf der Anlage keine bösen Überraschungen geben wird. „Das Kinderschwimmbecken war jetzt beispielsweise zwei Jahre lang nicht mehr in Betrieb. Ich hoffe, dass da noch alles funktioniert“, sagt er. Eine Testphase schon zum jetzigen Zeitpunkt sei jedoch auch nicht wirtschaftlich. „Das Becken mit Wasser zu befüllen, kostet ja auch einiges.“

Höhere Eintrittspreise 2023

Mit einer voll besetzten Liegewiese will der Verein in diesem Sommer zumindest etwas von dem Geld wieder in die Kasse spülen, das in den vergangenen beiden Saisons verloren gegangen ist. Für das Jahr 2023 kündigt Beringer schon jetzt eine Erhöhung der Preise für den Eintritt ins Bad an. „Da werden wir nicht drumherum kommen.“ In diesem Jahr werde lediglich die Vergünstigung auf die Zehner-Karte etwas reduziert. Statt 16 Euro werden dafür künftig 18 Euro fällig.

Das Bliesbad zwischen Gartenstadt und Mundenheim wird seit 1995 durch den Förderverein betrieben. In der letzten Saison vor der Pandemie 2019 strömten 71 000 Besucherinnen und Besucher in die Anlage. Es gibt einen Kiosk, einen Biergarten, eine Wasserrutsche und andere Spielgeräte.

Im städtischen Freibad am Willersinnweiher beginnt die Saison schon zehn Tage früher, am Freitag, 13. Mai. Auch dort können sich die Badegäste auf einen unbeschwerten Sommer ohne Corona-Beschränkungen freuen, wie Bäderchef Wolfgang Köllner jüngst bei einem Vor-Ort-Termin berichtete.