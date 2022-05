Unbekannter legt mit Nadeln versehenes Fleisch auf Waldweg aus – Zeugen gesucht

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat im Käfertaler Wald mit Nadeln präpariertes Stück Fleisch ausgelegt. Wie die Polizei mitteilt, entdeckte ein Spaziergänger am Freitagabend gegen 19 das Fleischstück auf einem Waldweg in der Nähe des Karlsterns und alarmierte die Polizei. Das Fleischstück war mit geöffneten Sicherheitsnadeln und schwarzen wachsähnlichen Tropfen versehen. Hinweise auf einen Tatverdächtigen sowie dessen Beweggründe liegen laut Polizei derzeit noch keine vor. Die Polizeihundeführerstaffel Mannheim ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0621/71497-0 zu melden. Hundebesitzer werden darum gebeten, auf ihre Tiere zu achten und weitere verdächtige Beobachtungen bei der Polizei zu melden.

