Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Warum sich Xavier Naidoo entschuldigt: "Von Verschwörungstheorien geblendet" - Der Mannheimer Sänger Xavier Naidoo hat sich in einem Youtube-Video von extremen Theorien, Sichtweisen und Gruppierungen distanziert.

Mannheimer Feuerwehr rettet Möwe aus 50 Meter Höhe: Zu einem nicht alltäglichen Einsatz rückte die Mannheimer Feuerwehr am Mittwochmorgen aus. Eine Möwe hatte sich an einem Kran verfangen. Doch die 30 Meter lange Drehleiter war zu kurz für den Einsatz in luftiger Höhe.

Mannheimer Inklusionscafé mit neuen Angeboten zurück: Das „Bee Five" in Uninähe hat nach der Corona-Pause wieder eröffnet - und ist mit neuen Themen zurück. Bei einer Tasse Kaffee kann man sich dort jetzt auch über schwere - aber wichtige - Themen informieren.

Nach Überfall auf Mannheimer Wettbüro - Täterbeschreibung liegt vor: Am Ostersonntag wurde ein Mitarbeiter eines Wettbüros mit einer Waffe bedroht, der Unbekannte erbeutete 12.000 Euro. Nun liegt eine Beschreibung des Täters vor.

Explosion in Käfertaler Bankfiliale: In der Nacht auf Dienstag kam es im Mannheimer Stadtteil Käfertal zu einer versuchten Geldautomatensprengung. Vieles zur Tat ist noch unklar, die Polizei sucht nach Zeugen.

Solarstrom auf Mannheimer Schuldächern gewinnt an Bedeutung: Photovoltaik-Anlange auf Mannheims Schuldächern produzieren im Jahr mehr als zwei Millionen Kilowattstunden Strom. Das reicht rein rechnerisch, um den Bedarf von knapp 700 Durchschnitts-Haushalten zu decken.

Speyerer Narrenstübchen-Wirtin denkt mit 85 Jahren nicht ans Aufhören: Inge Fleischmann ist eine Institution in der Domstadt und gehört wohl zu den ältesten selbständigen Gastronominnen Deutschlands. Einst war sie mit dem Designer Luigi Colani liiert. Nicht die einzige Anekdote, die sie zu erzählen weiß.

Mannheimer ZEW rechnet mit Migrationsschub aus Russland: Die Migrationsexpertin Katrin Sommerfeld stuft russische Zuwanderer als gut gebildetein. Für die Regierung hat die Expertin einen Tipp.

