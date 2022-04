Im Leben von Jennifer Schmidt stehen aufregende Zeiten an. Vergangenen Sommer noch war die 35-Jährige eine Newcomerin der Schlagerszene. Unter ihrem Künstlernamen Jill tritt sie heute in der Endrunde des internationalen Schlagerwettbewerbs „Stauferkrone“ an und singt dabei live. Ende vergangenen Jahres wurde sie von Schlagerfans auf den Wettbewerb aufmerksam gemacht. „Im Februar kam die

...