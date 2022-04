39-jährige Frau wird auf Paradeplatz angegriffen und verletzt

Mannheim. Unbekannte haben am späten Freitagabend bei einem Streit auf dem Mannheimer Paradeplatz eine 39-jährige Frau angegriffen und verletzt. Nach Angaben der Polizei sollen eine bislang unbekannte Frau und ein Mann die Frau mehrmals geschlagen und getreten haben. Anschließend sollen sie in Richtung des Wasserturms geflüchtet sein. Die 39-Jährige musste aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Da sie sich gegenüber den Rettungskräften aggressiv verhielt wurde die Polizei für ihre Versorgung hinzugezogen. Über die Schwere der Verletzungen liegen aktuell keine weiteren Informationen vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621/12580 bei der Polizei zu melden.