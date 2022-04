Bewaffneter Überfall auf Wettbüro in den Mannheimer Quadraten - Mitarbeiter eingesperrt

Mannheim. Ein unbekannter Täter hat am Ostersonntag in den späten Abendstunden ein Wettbüro im Quadrat D3 in der Mannheimer Innenstadt überfallen. Wie die Polizei mitteilte, raubte er insgesamt fast 12.000 Euro. Als gegen etwa 23 Uhr alle Gäste das Wettbüro verlassen hatten, forderte ein männlicher Täter an der Theke den Angestellten auf, die Eingangstür zu verschließen und den Tresor zu öffnen. Dabei zog er eine Pistole aus seinem Hosenbund. Der Mitarbeiter folgte den Forderungen des Täters und öffnete den Tresor. Der Täter entnahm das darin befindliche Bargeld und plünderte auch die Kasse am Tresen vollständig. Die erbeuteten 12.000 Euro verstaute er in einem Turnbeutel. Im Anschluss sperrte er den Angestellten in einem Toilettenraum ein und flüchtete in unbekannte Richtung vom Tatort. Der Angestellte konnte sich nach einigen Minuten selbst befreien, indem er die Toilettentür aufbrach. Er verständigte daraufhin den Notruf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0621/1744444 zu melden.

