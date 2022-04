Sechs Verletzte bei Zusammenprall zweier Autos - Frau in Lebensgefahr

Mannheim. Beim Zusammenprall zweier Autos in der Wachenburgstraße in Mannheim am Ostersonntag sind sechs Menschen verletzt worden - eine Frau lebensgefährlich. Nach Angaben der Polizei wollte gegen 14 Uhr ein 53-jähriger Autofahrer kurz vor der Überleitung zur B36 auf der Fahrbahn wenden.

Ein von hinten herannahender 35-Jährige, der nach aktuellem Ermittlungsstand vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig abbremsen und kollidierte mit dem wendenden Auto. Der Wagen des 35-Jährigen wurde durch den Aufprall nach links abgewiesen, wo er nach dem Zusammenstoß mit einem am Fahrbahnrand geparkten Transporter schließlich zum Stehen kam, während das Fahrzeug des 53-Jährigen nach rechts abgewiesen wurde und am dortigen Fahrbahnrand stehen blieb.

Der 53-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt, während seine beiden Mitfahrerinnen unverletzt blieben. Vier der insgesamt fünf Insassen im Wagen des 35-Jährigen, darunter auch zwei Kinder, wurden mindestens leicht, die Beifahrerin lebensgefährlich verletzt.

Die insgesamt sechs verletzten Personen wurden vor Ort durch Rettungskräfte versorgt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50 000 Euro. Der Verkehrsdienst der Polizei Mannheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/1744220 bei der Polizei zu melden.