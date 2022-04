Die erste Live-Show der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) hat die RTL-Zuschauer gestern auf Zeitreise in die 1980er Jahre entführt. Unter dem Motto „„Back to the 80ies“ haben die zehn Kandidaten Lieder aus dem Kultjahrzent präsentiert. Mit von der Partie war auch Melissa Turan aus Wiesloch. Die 24-Jährige hat bei ihrem ersten Auftritt die

...