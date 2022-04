Nach Messerangriff in Mannheimer Innenstadt: Haftbefehl gegen 23-jährigen Verdächtigen

Mannheim. Ein 22 Jahre alter Mann soll einen 23-Jährigen mit einem Messer in der Mannheimer Innenstadt angegriffen und ihn dabei lebensgefährlich verletzt haben. Wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung befindet sich der Beschuldigte nun in Untersuchungshaft, teilten die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim am Donnerstag mit. Die Tat hatte sich bereits am frühen Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr in einer Gaststätte in den U-Quadraten ereignet (wir berichteten). Die Auswertung der Videokamera der Gaststätte sowie verdeckte Ermittlungen führten am frühen Mittwochmorgen zur Festnahme des Tatverdächtigen in dessen Wohnung in der Mannheimer Innenstadt, berichteten die Behörden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Täter sticht achtmal zu

Die Ermittlungen bisherigen ergaben, dass der 23 Jahre alte Geschädigte in eine verbale Auseinandersetzung mit einer Bedienung des Lokals geraten war. Streitpunkt war nach weiteren Angaben der Behörden das Rückgeld. Die Rechnung soll der 23-Jährige zuvor jedoch beglichen haben. Der 22-jährige Tatverdächtige soll sich schließlich in den Streit eingemischt und ihm dabei acht Messerstiche zugefügt haben. Das Opfer wurde im Universitätsklinikum Mannheim notoperiert, wodurch sein Leben gerettet wurde, so Polizei und Staatsanwaltschaft weiter. Der 23-Jährige befindet sich nach intensivmedizinischer Behandlung mittlerweile außer Lebensgefahr.

Der Tatverdächtige sei nach seiner Festnahme noch am Mittwochnachmittag dem Ermittlungsrichter vorgeführt worden. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim einen Haftbefehl gegen den 22-Jährigen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.