Wintereinbruch sorgt für Probleme auf Straßen in Mannheim und Umgebung

Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar. Starker Schneefall hat in der Nacht zum Samstag zu zahlreichen Polizei- und Feuerwehreinsätzen im gesamten Einsatzgebiet des Polizeipräsidiums Mannheim geführt. Laut Polizei war das Mannheimer Stadtgebiet von einer fünf Zentimeter dicken Schneedecke bedeckt. In der Mannheimer Innenstadt löste der Schnee drei Verkehrsunfälle mit insgesamt 17.000 Euro Gesamtschaden aus. Verletzte gab es bei diesen Unfällen nicht. In der Oststadt entstand bei einem Unfall ein Sachschaden von 6.000 Euro.

In den Stadtteilen Neckarau und Sandhofen wurden insgesamt zehn Pkw durch abbrechende Äste beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.500 Euro. In Käfertal und der Neckarstadt beschädigten umgestürzte Bäume zehn Autos, wobei ein Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro entstanden ist.

Wegen des Schnees stellte die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) den Betrieb auf der kompletten Bahnlinie 5 zwischen Mannheim, Heidelberg und Weinheim am frühen Samstagmorgen ein. Auch im Laufe des Tages sei mit weiteren Einschränkungen im gesamten Verkehrsgebiet zu rechnen. In der Nacht hatte das Verkehrsunternehmen auf Twitter mitgeteilt, dass es wegen des Schneefalls zu starken Verspätungen und Fahrtausfällen komme.

Linienbus gerät ins Rutschen

In Weinheim stürzte ein Baum wegen der Schneelast um und beschädigte dabei drei Pkw. Dabei ist ein Sachschaden von 6.000 Euro entstanden. In Eberbach verursachte ein umgestürzter Baum nach Angaben der Polizei einen Verkehrsunfall mit 2.000 Sachschaden. Verletzt wurde auch hier niemand.

Auf der L596 ist ein Linienbus auf der schneebedeckten Fahrbahn zwischen Wilhelmsfeld und Peterstal ins Rutschen geraten und stehen geblieben. Fahrgäste befanden sich nicht im Bus. Der Linienbus musste abgeschleppt worden sein. Die K4284 wurde laut Polizei wegen eines Erdrutsches zwischen zwischen Ehrstädt und Grombach gesperrt. Die betroffene Strecke wurde gegen 4.15 Uhr wieder freigegeben. Auf der L535 soll die Fahrbahn zwischen Schriesheim – Wilhelmsfeld durch umgestürzte Bäume und querstehende Fahrzeuge derzeit noch blockiert sein. Die Räumungsarbeiten laufen laut Polizei noch an.

Auch Katastrophenschutz war im Einsatz

Auch in Ludwigshafen sorgte der starke Schneefall am späten Freitagabend für eine Vielzahl von Feuerwehreinsätzen. Wie die Wehr mitteilt, rückte sie mit zehn Fahrzeugen zu 38 Einsätzen im Stadtgebiet Ludwigshafen aus. 63 Feuerwehrmänner und -frauen waren dabei im Einsatz. Hauptsächlich mussten umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste von Fahrbahnen und Fahrzeugen entfernt werden. Personen kamen keine zu Schaden. Unterstützt wurde die Berufsfeuerwehr Ludwigshafen durch die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Ruchheim, Oppau und dem Verpflegungszug des Katastrophenschutzes.

Am Samstagmorgen teilte die Polizeiinspektion Bad Dürkheim mit, dass die Bundesstraße 37 von Hardenberg bis Frankenstein sowie die B271 von Seebach bis Deidesheim und die L517 von Annaberg bis Leistadt wegen des Schnees und umgestürzter Bäume voll gesperrt sind. Die Aufräumarbeiten der Feuerwehr dauern den Tag über an. Mehrere wetterbedingte Unfälle ereigneten sich auch im Einsatzgebiet der Polizeiinspektion Haßloch. Viele Verkehrsteilnehmer hätten ihre Fahrzeuge bereits mit Sommerreifen ausgestattet und seien daher auf den schneebedeckten Straßen ins Rutschen gekommen, teilt die Polizei mit.

