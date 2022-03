Rhein-Neckar. Was ist am Mittwoch in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Parkhaus unter Mannheimer Hauptbahnhof bleibt länger gesperrt: Bei vielen Autofahrern ist das Parkhaus unter dem Mannheimer Hauptbahnhof sehr beliebt. Nun müssen sie noch etwas länger darauf verzichten. Die eigentlich Ende März geplante Wiedereröffnung verzögert sich.

Sinti-und-Roma-Zentralrat bittet nach Vorfall am Hauptbahnhof Mannheim DB-Chef zum Gespräch: Eine mögliche Ungleichbehandlung einer aus der Ukraine geflüchteten Roma-Familie am Hauptbahnhof Mannheim hat den Zentralrat Deutscher Sinti und Roma auf den Plan gerufen. Ein ähnlicher Fall soll sich in Berlin abgespielt haben.

Warnstreik am Uniklinikum in Mannheim am Donnerstag: Ärzte des Universitätsklinikums in Mannheim treten am Donnerstag in einen Warnstreik. Die Patientenversorgung wird durch eine Notdienstvereinbarung sichergestellt sein. Aufgerufen zum Streik hat die Gewerkschaft Marburger Bund.

Eishockey-Bundestrainer Söderholm wird kein Adler: Bundestrainer Toni Söderholm bleibt dem Deutschen Eishockey-Bund nun doch noch bis 2026 erhalten. Söderholm war nach der Trennung von Pavel Gross auch von den Adlern Mannheim umworben worden.

