Die Fans feierten ihre Mannschaft. Lautstark und minutenlang. Nach dem 4:1-Sieg gegen die Grizzlys Wolfsburg gingen die Spieler der Adler Mannheim erleichtert auf die Ehrenrunde in der SAP Arena. Obwohl beim am Ende etwas zu hoch ausgefallenen Erfolg noch nicht alles klappte wie gewünscht, bekamen sie eine Ahnung davon, was sie in dieser Saison noch erreichen können. „Ich bin froh, dass wir

...