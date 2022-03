Warnstreik am Uniklinikum in Mannheim am Donnerstag

Mannheim. Ärzte des Universitätsklinikums in Mannheim treten am Donnerstag in einen Warnstreik. Die Patientenversorgung wird durch eine Notdienstvereinbarung jedoch sichergestellt sein, teilte die Universitätsmedizin Mannheim (UMM) am Mittwoch mit. Somit seien wichtige Bereiche nicht von Auswirkungen aufgrund des Streiks betroffen. „Alle Notfälle können in gewohnter Weise behandelt werden, ebenso alle bereits stationär aufgenommenen Patienten“, hieß es in der Pressemitteilung. Nicht aufschiebbare onkologische Operationen und Therapien seien ebenso von den Streikmaßnahmen ausgenommen wie die Intensivstation und Transplantationen. Auch von Haus- und Fachärztinnen überwiesene Patienten werden behandelt.

Trotz der Notstandvereinbarung sollten Patientinnen und Angehörige berücksichtigen, dass es am Donnerstag zu Beeinträchtigungen im Krankenhausbetrieb kommen werde. Wenn Untersuchungs- oder Behandlungstermine wegen des Streiks nicht eingehalten werden könnten, werden die Patienten von den einzelnen Kliniken darüber informiert, so das Klinikum.

Aufgerufen zum Streik hat die Ärztegewerkschaft Marburger Bund. Rund 600 Ärztinnen und Ärzte am Mannheimer Universitätsklinikum sind nach Angaben der UMM von der laufenden Tarifauseinandersetzung zwischen dem Verband kommunaler Arbeitgeber (VKA) und der Gewerkschaft betroffen.