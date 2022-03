Mannheimer Straßenbahnlinie 3: Schienenersatzverkehr zwischen Sandhofen und Luzenberg

Mannheim. Von Dienstag, 29. März, bis voraussichtlich Donnerstag, 14. April, wird auf dem Fahrtweg der Linie 3 ein Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Sandhofen und Luzenberg eingerichtet. Wie die RNV mitteilt, wird der Stadtbahnbetrieb aufgrund von Leitungsarbeiten kurzfristig eingestellt. Busse werden im betroffenen Streckenabschnitt in beide Richtungen alle Haltestellen der Linie 3 bedienen. Die Abfahrt erfolgt in Sandhofen etwa fünf Minuten früher. Ab der Haltestelle Untermühlaustraße verkehren die Bahnen der Linie 3 aus Richtung Mannheim Innenstadt kommend weiter auf dem Linienweg der 1 nach Schönau und von dort wieder zurück in Richtung Rheingoldhalle.



