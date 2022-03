Rhein-Neckar. Was ist am Freitag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

Hamsterkäufe sorgen für Engpässe: Einen Mangel an Mehl oder Nudeln soll es nicht geben. Trotzdem gibt es derzeit Engpässe in Mannheim und der Region - weil die Menschen Hamsterkäufe betreiben. Verbraucherinnen und Vebraucher müssen sich auf teurere Lebensmittel einstellen.

Betreuungsnot in Ludwigshafen bleibt: Auch im kommenden Kita-Jahr 2022/23 bleiben in Ludwigshafen Hunderte Kinder ohne Kita-Platz, wie aus einem Bericht der Verwaltung hervorgeht. Der Stadtelternausschuss fühlt sich nicht ausreichend beteiligt.

Waldhof zum dritten Mal am Wegweiser: Gegen direkte Konkurrenten wie Kaiserslautern und Braunschweig konnte Drittligist SV Waldhof im eigenen Stadion zuletzt nicht entscheidend punkten. Im Verfolgerduell mit 1860 München soll sich das am Sonntag nun ändern.

Haftstrafen für Waldhof-Fans: Zwei Waldhof-Anhänger müssen ins Gefängnis. Ein Gericht im bayrischen Aichach verurteilte die Männer wegen schwerer Körperverletzung und Raub. Auf einem Parkplatz waren sie mit Fans von 1860 München aneinandergeraten.

Adler Mannheim als „Inspiration für die New Yorker Fashion-Elite": Wer auf der Homepage des Modeherstellers Supreme surft, stößt dort auf ein Shirt, welches dem Trikot der Adler aus der Saison 2001/2002 mehr als ähnelt. Der Mannheimer Eishockeyverein nimmt das Ganze mit Humor.

Fuchs Petrolub legt bei Umsatz und Gewinn zu: Obwohl die Folgen der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr die Märkte weiter stark beeinflusst haben, hat der Mannheimer Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub die Prognosen für das vergangene Geschäftsjahr übertroffen. Davon profitieren auch die Aktionäre.

Ludwigshafen sucht den besten FIFA-Spieler: Am Samstag steigt in der Eberthalle die erste FIFA-Stadtmeisterschaft Ludwigshafens. 128 Spielerinnen und Spieler treten an 16 Konsolen gegeneinander an und ermitteln den oder die Beste.

