Rhein-Neckar. Was ist am Samstag in Mannheim und der Metropolregion Rhein-Neckar passiert? Wir haben die Themen des Tages für Sie zusammengefasst.

650 Corona-Neuinfektionen in Mannheim: Die 7-Tage-Inzidenz in Mannheim ist am Samstag mit 650 neuen positiv auf das Coronavirus getesteten Personen gesunken. Das geht aus den Zahlen des Landesgesundheitsamtes (LGA) hervor.

Neue Corona-Verordnung in Baden-Württemberg: Der "Freedom Day" ist erstmal verschoben. Dennoch wird auch in Baden-Württemberg deutlich gelockert. Maskenpflicht und 3G-Regel bleiben aber für eine Übergangszeit noch erhalten.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus: In Rheinau ist es am Freitagabend zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Strahlenburgstraße gekommen.

Radfahrer in Neckarstadt-Ost lebensgefährlich verletzt: In der Lange Rötterstraße ist es am Samstagmittag zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw-Führer gekommen.

SAP-Finanzchef Luka Mucic hört überraschend auf: Wieder kommt es zu einem Vorstandsumbau bei SAP. Finanzchef Luka Mucic will das Unternehmen in einem Jahr verlassen. Die Nachricht dürfte in Walldorf und darüber hinaus viel Aufsehen erregen.

Fotobiennale 2022 in Mannheim, Heidelberg und Ludwigshafen gestartet: An sechs Ausstellungsorten lassen sich noch bis zum 22. Mai Kunstwerke zum Thema "From Where I Stand" betrachten.

Hertha feiert 3:0 gegen die TSG Hoffenheim: Die TSG Hoffenheim unterliegt gegen Hertha BSC deutlich mit 0:3. Dem Champions-League-Kandidat glückte beim Spiel in der Hauptstadt wenig. Sogar ein Ex-Hoffenheimer traf.

