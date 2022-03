Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus in Mannheim-Rheinau

Mannheim. In Rheinau ist es am Freitagabend gegen 23.30 Uhr zu einem Wohnungsbrand im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Strahlenburgstraße gekommen. Dies teilte die Polizei mit. Angaben zufolge konnte sich der Großteil der dort wohnenden Personen selbst in Sicherheit bringen. Die im Dachgeschoss Anwesenden mussten mithilfe einer Drehleiter der Feuerwehr gerettet werden. Der Brand konnte schnell gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindert werden. Derzeit ist das Anwesen nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 300.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Rauchgasentwicklung mussten sechs Personen ambulant durch den Rettungsdienst vor Ort behandelt werden. Drei weitere Personen kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Die genaue Brandursache ist aktuell noch unbekannt. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

