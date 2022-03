Mensch und Natur, ein zunehmend prekäres Verhältnis. Mitten im Raum breitet ein ölverklebter Pelikan die Schwingen aus. Auf einer Wandfahne über die Ziele des Internet steht „…The only thing that matters are the labour the technology the people…. money money money…”, hinter einem schwarzen Vorhang dringen Stimmen hervor, irgendwo sieht man das Foto einer leuchtenden Maus und gegenüber einen

...